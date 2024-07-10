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Білий дім: Україна отримає п’ять додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони
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Білий дім: Україна отримає п’ять додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони

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Зенітно-ракетний комплекс Patriot
Зенітно-ракетний комплекс Patriot на військовій базі Форт Сілл у Лотоні, штат Оклахома, США, 21 березня 2023 року. . AP

США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія нададуть Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться у спільній заяві цих країн, опублікованій на сайті Білого дому.

США, Німеччина, Румунія нададуть по батареї Patriot. Ще одну батарею спільно нададуть Нідерланди з іншими партнерами. Окрім того, Італія подарує Україні систему SAMP-T.

"Ми прагнемо надати Україні додаткові можливості протиповітряної оборони, оскільки вона захищається від тривалої агресії Росії, зокрема навмисні напади Росії на українські міста та цивільну та критичну інфраструктуру", — йдеться й заяві.

Зазначається, що п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових.

Крім того, найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard.

"Ці системи ще більше розширять і посилять прикриття протиповітряної оборони України", — йдеться у заяві.

Зі свого боку, Сполучені Штати переналаштують планові поставки критичних перехоплювачів протиповітряної оборони для іноземних військ у координації з партнерами, щоб вони були доставлені в Україну.

Президент Володимир Зеленський на платформі Х подякував партнерам за "ухвалення потужної Декларації".

"Додаткові ЗРК Patriot, SAMP/T та IRIS-T SLM, а також інші тактичні ракетні комплекси, які мають надійти в Україну від партнерів, допоможуть нам знищувати російські дрони та ракети й краще захистити українців від російського повітряного терору, таких як вчорашня жорстока атака на нашу головну дитячу лікарню", — підкреслив Зеленський.

Також він наголосив, що це "ще один важливий крок після рішення США надати Україні пріоритет у постачанні ракет для ППО".

Cаміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

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