Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що його країна готова прийняти українських дітей, потерпілих від атак 8 липня, або ж надати пораненим допомогу на місці в Україні.

Про це він говорив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Стосовно київських дітей — якщо буде потрібна допомога і Польща тут може стати в пригоді, дайте знати", — сказав польський глава уряду.

Він говорив із міністрами, які організували присутність польських лікарів, що допомагали зокрема в Харкові.

Уряд Польщі може організувати акції безпосередньої медичної допомоги від волонтерів: оперування дітей на місці в Києві або прийняття хворих чи поранених у Польщі.

"Отже, подумайте, чим ми можемо бути корисні в історії дітей, на яких кинули бомби. Ми зробимо все, що в наших силах", — запевнив Туск Зеленського.

Зеленський прибув з візитом до Варшави 8 липня. Там він із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском підписав двосторонню безпекову угоду між державами. Вона уперше з-поміж уже підписаних угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Крім Туска, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах після атаки 8 липня заявив, що його країна з середи, 10 липня, готова прийняти хворих українських дітей, які того потребуватимуть.

Що відомо про обстріл Києва та Київської області 8 липня

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули понад 30 людей, понад 100 постраждали.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

У Києві розгортають штаби допомоги для постраждалих від обстрілу.

На Київщині унаслідок атаки російських військ 8 липня влучань в об'єкти не зафіксовано. Осколкові поранення отримали двоє людей.

Через ракетну атаку російських військ на цивільні об'єкти Києва міська влада оголосила вівторок, 9 липня, днем жалоби.