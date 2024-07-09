НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Польща може допомогти дітям, потерпілим від удару по "Охматдиту" — Туск
ПОЛЬЩАДІТИЗДОРОВ’ЯМЕДИЦИНАВторгнення Росії в УкраїнуДітиМедицинаВійнаСвіт

Польща може допомогти дітям, потерпілим від удару по "Охматдиту" — Туск

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Туск і Зеленський на пресконференції 8 липня
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві, Польща, 8 липня 2024 року. REUTERS/Kuba Stezycki

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що його країна готова прийняти українських дітей, потерпілих від атак 8 липня, або ж надати пораненим допомогу на місці в Україні.

Про це він говорив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Стосовно київських дітей — якщо буде потрібна допомога і Польща тут може стати в пригоді, дайте знати", — сказав польський глава уряду.

Він говорив із міністрами, які організували присутність польських лікарів, що допомагали зокрема в Харкові.

Уряд Польщі може організувати акції безпосередньої медичної допомоги від волонтерів: оперування дітей на місці в Києві або прийняття хворих чи поранених у Польщі.

"Отже, подумайте, чим ми можемо бути корисні в історії дітей, на яких кинули бомби. Ми зробимо все, що в наших силах", — запевнив Туск Зеленського.

Зеленський прибув з візитом до Варшави 8 липня. Там він із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском підписав двосторонню безпекову угоду між державами. Вона уперше з-поміж уже підписаних угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Крім Туска, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах після атаки 8 липня заявив, що його країна з середи, 10 липня, готова прийняти хворих українських дітей, які того потребуватимуть.

Що відомо про обстріл Києва та Київської області 8 липня

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули понад 30 людей, понад 100 постраждали.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

У Києві розгортають штаби допомоги для постраждалих від обстрілу.

На Київщині унаслідок атаки російських військ 8 липня влучань в об'єкти не зафіксовано. Осколкові поранення отримали двоє людей.

Через ракетну атаку російських військ на цивільні об'єкти Києва міська влада оголосила вівторок, 9 липня, днем жалоби.

Топ дня
Удар по Києву 8 липня: загинули люди, є поранені, пошкоджена будівля Охматдиту
Ракетний удар по Україні 8 липня: кількість загиблих перевищила 40 людей Важливо
Блінкен і Столтенберг
Другий день саміту НАТО у Вашингтоні, РФ вдарила по Херсонщині. 867 день війни. Онлайн
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо розбудови бойової авіації України
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо подальшої розбудови бойової авіації України — джерело Ексклюзивно
Міністр оборони США і Генсек НАТО
Саміт НАТО у Вашингтоні. Текстовий онлайн Оновлюється
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у США для участі у саміті НАТО

Вибір редакції
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно
екіпаж нічних бомберів бригади "Хартія"
"Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш". Як працює піхота та роти ударних дронів бригади "Хартія" на Харківщині
Ведуча "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар
"Спочатку йде Достоєвський, потім — танк РФ". Гонтар про російську й українську культуру, мову та "Телебачення Торонто"
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
Дізнайтесь більше
літаки F-35
США надали Польщі $2 млрд на закупівлю зброї, зокрема новітніх винищувачів
Зеленський і Туск, скликання Радбезу ООН
Україна скликає позачерговий Радбез ООН
Breaking News
Збиття Польщею ракет над Україною та створення Українського легіону: Зеленський і Туск підписали безпекову угоду
Володимир Зеленський
Зеленський у Польщі зустрівся із Туском. Попереду — зустріч із Дудою
На початок