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Зеленський: окрім перших 100 млн грн на "Охмадит", буде ще 300 млн
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Зеленський: окрім перших 100 млн грн на "Охмадит", буде ще 300 млн

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Зеленський: окрім перших 100 млн грн на "Охмадит", буде ще 300 млн
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 20 квітня. ОПУ

Окрім виділених урядом сьогодні, 9 липня, на відновлення атакованої росіянами дитячої лікарні “Охмадит” у Києві 100 мільйонів гривень, виділять ще 300 мільйонів гривень.

Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

“Охматдит” ми відновимо. З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення — 100 мільйонів гривень на підтримку “Охматдиту”. Буде ще 300 мільйонів”, — сказав Зеленський.

Він додав, що будуть і інші рішення — і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини.

Всім дітям, усім сім’ям – усім, хто постраждав, допоможемо.

Зеленський також подякував людям, які підтримали “Охматдит”, які збирають на UNITED24, які допомагають: компаніям, волонтерам, усім, хто об’єднався зараз. Також президент подякував лідерам, країнам – усім, хто засудив російський терор.

Що відомо про обстріл Києва та Київської області 8 липня

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули понад 30 людей, понад 100 постраждали.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

У Києві розгортають штаби допомоги для постраждалих від обстрілу.

На Київщині унаслідок атаки російських військ 8 липня влучань в об'єкти не зафіксовано. Осколкові поранення отримали двоє людей.

Через ракетну атаку російських військ на цивільні об'єкти Києва міська влада оголосила вівторок, 9 липня, днем жалоби.

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