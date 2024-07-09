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Україна планує великий обмін жінок-військовополонених — Лубінець
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Україна планує великий обмін жінок-військовополонених — Лубінець

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Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня анонсував великий обмін, яким повернуть жінок-військовополонених.

Про таке передає кореспондентка Суспільного з пресконференції "Повернути означає врятувати", присвяченій другій річниці Лубінця на посаді.

"Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", — говорив омбудсмен.

Він сказав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.

Що відомо про обміни військовополоненими

25 червня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. У цьому обміні також сприяли ОАЕ. З російського полону вдалося повернути 90 людей. Зокрема додому приїхали захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.

Україна повернула 5 жінок під час обміну, який відбувся ще 31 травня.

29 травня в офісі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.

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