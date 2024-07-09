Росія утримує у полоні понад 14 тисяч цивільних громадян

Росіяни примусово утримують понад 14 тисяч цивільних українців, яких ще складніше повернути додому, ніж дітей або військових.

Як розповіла кореспондентка Суспільного, про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня під час пресконференції "Повернути означає врятувати", присвяченій другій річниці омбудсмена на посаді.

Цивільні, за словами Лубінця, — найбільш складна категорія для повернення.

"В це число включені громадяни України, яких Росія затримувала від з 2014 року. На території Республіки Крим, на території Донецької та Луганської області й від початку повномасштабного вторгнення на території всіх територій України, які перебували або перебувають під окупацією", — сказав він.

Лубінець також зауважив, що більш як 2000 громадян України віком 65+ перебувають у полоні.

У лютому Лубінець розповідав, що, за неофіційними даними, Росія утримує у полоні близько 28 тисяч цивільних громадян України. А серед військовополонених у РФ 90% проходять через тортури. Це журналісти, представники місцевого самоврядування, церков, міжнародні представники.