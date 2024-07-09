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Росія утримує у полоні понад 14 тисяч цивільних громадян
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Росія утримує у полоні понад 14 тисяч цивільних громадян

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Дмитро Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час інтервʼю Суспільному, Київ, 29 березня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Росіяни примусово утримують понад 14 тисяч цивільних українців, яких ще складніше повернути додому, ніж дітей або військових.

Як розповіла кореспондентка Суспільного, про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня під час пресконференції "Повернути означає врятувати", присвяченій другій річниці омбудсмена на посаді.

Цивільні, за словами Лубінця, — найбільш складна категорія для повернення.

"В це число включені громадяни України, яких Росія затримувала від з 2014 року. На території Республіки Крим, на території Донецької та Луганської області й від початку повномасштабного вторгнення на території всіх територій України, які перебували або перебувають під окупацією", — сказав він.

Лубінець також зауважив, що більш як 2000 громадян України віком 65+ перебувають у полоні.

У лютому Лубінець розповідав, що, за неофіційними даними, Росія утримує у полоні близько 28 тисяч цивільних громадян України. А серед військовополонених у РФ 90% проходять через тортури. Це журналісти, представники місцевого самоврядування, церков, міжнародні представники.

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