Лубінець: РФ утримує 25 журналістів

Росія скоїла близько 600 злочинів проти журналістів і медіа в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Серед них – незаконні затримання та викрадення представників медіа. РФ утримує 25 журналістів. Україна закликає міжнародну громаду підсилити дипломатичний та політичний тиск на Росію та звільнити всіх українських журналістів, яких вони незаконно утримують.

Про це Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив на конференції-дебатах “Журналісти мають значення: заклик до звільнення українських журналістів, утримуваних РФ” під час літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, передає кореспондент Суспільного.

Конференція відбулася за участі новообраного Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе та Президента ПАРЄ Теодоруса Русопулоса.

“На тимчасово окупованих територіях більше ніж 14 тисяч цивільних зараз не можуть знайти через агресію Росії проти України. Ми знаємо, що Росія вчинила більше ніж 600 злочинів проти українських журналістів і медіа в Україні від початку повномасштабного вторгнення. 82 професіонали медіа були вбиті, 14 медіапрофесіоналів зникли без звісти, 25 журналістів незаконно утримуються Російською Федерацією”, — наголосив Лубінець.

За його словами, ці цифри ще не є остаточними, вони приходять лише з територій, які зараз контролює українська влада. Кількість жертв може бути набагато вищою, сказав омбудсман.

Він розповів, що на тимчасово в окупованих територіях окупанти РФ затримують журналістів через те, що вони називають речі своїми іменами, вони піддають їх тортурам.

“Журналістка Ірина Данилович, її заарештували російські окупанти на території Криму в 2022 році. Журналіст і письменник Сергій Цегіпа був незаконно утриманий росіянами в 2022 році в Херсонській області. Ми також знаємо випадки, коли російські солдати викрали фіксера Радіо Франс 22 березня 2022 року. П'ять днів його піддавали тортурами, електричним струмом, йому не давали їсти, а також принижували”, — сказав Лубінець.

За його словами, Росія незаконно утримує журналістів і робить це ціленаправлено. Коли росіяни бачать напис "Преса", це стає додатковою ціллю для російських солдатів, наголосив омбудсман. Він додав, що є дуже багато прикладів, коли журналісти з цим написом "преса" були вбиті російськими снайперами, лише за те, що у них на одязі був цей напис.

“Агресор розуміє, що медіа-професіонали – це люди, які показують правду на лінії фронту, на окупованих територіях, вони записують, реєструють російські злочини, і потім це можуть бути докази для того, щоб привести до відповідальності відповідальних за ці злочини”, — сказав Лубінець.

Він додав, що права військових кореспондентів та цивільних журналістів не поважаються Російською Федерацією, особливо тих, хто незаконно перебуває на території РФ, а також на окупованих українських територіях. Вони, за словами Лубінця, є під серйозною загрозою, це загроза їхньому життю, умови їхнього утримання неправильні і вони порушують міжнародне гуманітарне право.

“Ми можемо говорити про верховенство міжнародного права, але чи є у нас реальний механізм, як ми можемо реагувати, якщо це стосується країни, яка не дотримується міжнародного гуманітарного права? Коли ми бачимо, що росіяни думають, що дуже багато міжнародних резолюцій, офіційних документів, для росіян — це просто шматок паперу”, — сказав Лубінець.

Він заявив, що якщо не буде реального механізму, як цьому запобігти, як захистити право журналістів, і також реальних дій, реакцій на всі ці дії Росії, наступними цілями можуть журналісти з європейських країн, з міжнародних організацій.

“Україна закликає міжнародну громаду підсилити дипломатичний та політичний тиск на Росію та звільнити всіх українських журналістів, яких вони незаконно утримують”, — сказав омбудсман.

Також він закликав працювати над формулою миру, а саме пунктом 4, який засуджує атаку Російської Федерації на незалежних журналістів на тимчасово окупованих українських територіях, включно з вбивством, викраденням, тортурами та переслідуванням журналістів. А також представити перед судом всіх, хто несе відповідальність за злочини проти людства, особливо тих, що стосуються злочинів проти журналістів. Також посилити санкції проти Росії.

За даними Національної спілки журналістів України, станом на 30 травня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Росія вбила щонайменше 91 медійника. За даними Інституту масової інформації, станом на травень 2024 року в російському полоні перебувають 29 цивільних українських медійників та ще четверо журналістів, які на момент захоплення росіянами були військовими.