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Тимчасовий захист в країнах ЄС на кінець травня мали понад 4 млн українців — Євростат
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Тимчасовий захист в країнах ЄС на кінець травня мали понад 4 млн українців — Євростат

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Тимчасовий захист в країнах ЄС на кінець травня мали понад 4 млн українців — Євростат
Українські біженці у пункті реєстрації на Tauron Arena оформлюють національний ідентифікаційний номер PESEL, Краків, Польща, 13 квітня 2022 року. Getty Images

4,3 млн людей, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, користувалися статусом тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 травня. 98% із них — громадяни України.

Відповідні дані оприлюднив Євростат 9 липня.

"Станом на 31 травня громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист в ЄС (це близько 4,2 млн українців — ред.). Дорослі жінки становили майже половину (45,6%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (32,5%), а дорослі чоловіки – трохи більше п’ятої частини (21,9%)", — відзначили в Євростаті.

За даними Євростату, на кінець травня 2024 року країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 332 515 громадян; 31,3% від загальної кількості ЄС), Польща (953 255; 22,4%) та Чехія (356 405; 8,4%).

При цьому порівняно з кінцем квітня найбільше абсолютне збільшення кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+14 250; +1,1%), Чехії (+11 000; +3,2%) та Румунії (+3 715; +2,4%). %). Кількість бенефіціарів зменшилася в 3 країнах ЄС: Франції (-1 005; -1,6%), Польщі (-675; -0,1%) і Латвії (-15; -0,03%).

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС активував Директиву тимчасового захисту, яка надала українцям право легально перебувати на території ЄС та отримувати базові соціальні послуги, включно з охороною здоров’я, освітою та правом на працевлаштування. Термін дії документа — до березня 2025 року із можливістю продовження.

Рада Європейського Союзу у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українських біженців, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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