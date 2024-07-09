4,3 млн людей, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, користувалися статусом тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 травня. 98% із них — громадяни України.

Відповідні дані оприлюднив Євростат 9 липня.

"Станом на 31 травня громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист в ЄС (це близько 4,2 млн українців — ред.). Дорослі жінки становили майже половину (45,6%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (32,5%), а дорослі чоловіки – трохи більше п’ятої частини (21,9%)", — відзначили в Євростаті.

За даними Євростату, на кінець травня 2024 року країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 332 515 громадян; 31,3% від загальної кількості ЄС), Польща (953 255; 22,4%) та Чехія (356 405; 8,4%).

При цьому порівняно з кінцем квітня найбільше абсолютне збільшення кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+14 250; +1,1%), Чехії (+11 000; +3,2%) та Румунії (+3 715; +2,4%). %). Кількість бенефіціарів зменшилася в 3 країнах ЄС: Франції (-1 005; -1,6%), Польщі (-675; -0,1%) і Латвії (-15; -0,03%).

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС активував Директиву тимчасового захисту, яка надала українцям право легально перебувати на території ЄС та отримувати базові соціальні послуги, включно з охороною здоров’я, освітою та правом на працевлаштування. Термін дії документа — до березня 2025 року із можливістю продовження.

Рада Європейського Союзу у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українських біженців, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.