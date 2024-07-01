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У Польщі змінили правила щодо допомоги громадянам України
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У Польщі змінили правила щодо допомоги громадянам України

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У Польщі 1 липня набули чинності зміни до спецзакону про допомогу українським біженцям — домогосподарства, які приймають українців, більше не зможуть отримувати фінансову допомогу.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Дущик, повідомляє Польське радіо.

"Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день, за кожну особу, що перебувала у приватних помешканнях. Ми вже мали справу з дуже великими зловживаннями, тому вирішили цю систему остаточно призупинити. Але, звісно, кожна особа, яка перебуває у дуже складній гуманітарній ситуації матиме змогу і надалі отримувати підтримку, але вже у місцях спільного проживання", — сказав він.

Урядовець зазначив, що виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців припинена.

"Нових біженців — небагато, тому ця система на нашу думку, а також на думку багатьох спостерігачів, здається не виправдана. Але, не дай Боже, коли б в Україні трапилося щось погане, то всі ці інструменти ми дуже швидко зможемо знову повернути на основі міністерських розпоряджень", — сказав Дущик.

30 квітня Рада міністрів Польщі прийняла законопроєкт, який передбачає продовження тимчасового захисту для біженців з України, до 30 вересня 2025 року. Документ також передбачає подальше скорочення низки пільг та прив’язування соцвиплат до навчання українських дітей у державних школах.

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