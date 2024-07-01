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Україна та Словенія уклали Меморандум про співпрацю, який захищатиме права дітей-біженців
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Україна та Словенія уклали Меморандум про співпрацю, який захищатиме права дітей-біженців

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Україна і Словенія підписали меморандум у соціальній сфері
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з президенткою Словенії Наташою Пірц Мусар, Київ, 28 червня 2024 року. Денис Шмигаль/Telegram

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович та посол Словенії в Україні Матея Превольшек уклали міжурядовий Меморандум, який забезпечить всебічну підтримку українських громадян, зокрема, українських дітей, що виїхали до Словенії через війну.

Про це 1 липня повідомило Міністерство соціальної політики.

Підписання відбулось 28 червня в межах візиту Президентки Словенії Наташи Пірц Мусар до України за участі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Словенія всебічно підтримуватиме громадян України, зокрема дітей, які були вимушені тимчасово переміститися до їхньої країни. Відповідний меморандум було підписано сьогодні між нашими урядами", – сказав Денис Шмигаль.

Країни домовилися про співробітництво щодо всебічної та системної підтримки українським дітям, які тимчасово виїхали в Словенію, з метою захисту їхніх прав та законних інтересів. Сторони погодилися про:

  • обмін досвідом щодо найкращих форм сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • взаємне інформування та узгодження питань, пов'язаних з переміщенням українських дітей та їхніх батьків або інших законних представників до Словенії та їх поверненням;
  • запобігання усиновленню українських дітей;
  • збереження національної ідентичності українських дітей, тимчасово переміщених до Словенії.

28 червня президентка Словенії Наташа Пірц Мусар приїхала з візитом у Київ та на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявила, що безпекова угода проміж Словенією та Україною перебуває на фінальній стадії і її можуть підписати до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9 липня.

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