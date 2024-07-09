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Для лікаріні "Охматдит" вже зібрали 200 млн гривень
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Для лікаріні "Охматдит" вже зібрали 200 млн гривень

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Розбирання завалів одного з корпусів дитячої лікарні "Охматдит"
Розбирання завалів одного з корпусів дитячої лікарні "Охматдит", Київ, 8 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

Для столичної дитячої лікарні "Охматдит", яка 8 липня була зруйнована ударом російської ракети, вже зібрано 200 мільйонів гривень. Збір коштів продовжується.

Про це повідомляє платформа United24.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив у Telegram, що збір продовжується. Мета — зібрати ще 50 мільйонів гривень. Долучитися до збору можна за посиланням.

8 липня United24 та Monobank відкрили збір на 100 мільйонів гривень для дитячої лікарні "Охматдит".

Що відомо про обстріл Києва та Київської області 8 липня

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули близько 30 людей, понад 100 постраждали.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

У Києві розгортають штаби допомоги для постраждалих від обстрілу.

На Київщині унаслідок атаки російських військ 8 липня влучань в об'єкти не зафіксовано. Осколкові поранення отримали двоє людей.

Через ракетну атаку російських військ на цивільні об'єкти Києва міська влада оголосила вівторок, 9 липня, днем жалоби.

Про платформу United24

17 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про підтримку ініціативи заснування національного бренду United24. Мета — об'єднання зусиль міжнародних партнерів щодо підтримки України в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.

Амбасадорами United24 стали футболіст Андрій Шевченко, актор Лієв Шрайбер, директор Balenciaga Демна Гвасалія, члени американського рок-гурту Imagine Dragons, боксер Олександр Усик, американський астронавт Скотт Келлі, українська тенісистка Еліна Світоліна, історик Тімоті Снайдер та інші.

Українці та іноземці уже пожертвували понад 510 мільйонів гривень на безпілотники для Збройних сил України через платформу United24. На ці гроші Україна придбала перший рятувальний гелікоптер за кошти.

У серпні 2022 року до платформи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн.

У листопаді 2023 року Зеленський підбив підсумки: за півтора року роботи платформа United24 зібрала на підтримку України понад 490 мільйонів доларів. А в пресрелізі, наданому Суспільне Культура, за оновленими даними, проєкт зібрав уже понад $502 млн.

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