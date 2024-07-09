Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після обстрілу Росією дитячої лікарні "Охматдит" та ударів по інших цивільних об'єктах 8 липня заявив, що РФ не має перемогти у війні.

Про таке він написав у своєму Х.

"Російський напад на дитячу лікарню в Києві є типовим прикладом безжальної жорстокості путінського режиму. Він чітко показує, чому ми повинні продовжувати підтримувати Україну: заради безпеки українського народу, безпеки Європи і безпеки нашої власної країни. Росія не повинна виграти цю війну", — ідеться в дописі політика.

Схооф сказав, що безпекові питання та війна будуть важливою темою обговорення під час саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня.

Напередодні міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп повідомив, що його країна виділить Києву 2 мільйони євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл в Україні.

Чиновники також повідомили, що разом із партнерами нададуть Україні додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Глава МЗС України також додав, що Нідерланди нещодавно ухвалили рішення щодо закупівлі зброї в українських виробників.

Удар по "Охматдиту" 8 липня

Через російську атаку вранці 8 липня в найбільшій дитячій лікарні України "Охматдиті" пошкоджено реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. Зруйновані деякі будівлі. РФ ударила по медзакладу ракетою Х-101.

Уже підтвердили загибель двох дорослих: одна з них — молода лікарка медзакладу. Столичний голова Віталій Кличко розповів, що наразі відомо про 16 постраждалих в "Охматдиті", серед яких семеро дітей. У лікарні немає світла, кисню та водопостачання.

СБУ кваліфікувала цей ракетний удар як воєнний злочин. Разом з Офісом генпрокурора відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ.

Як допомогти Охматдиту після обстрілу: можна зробити благодійний внесок через Приват24 або переказ фонду медзакладу за цим посиланням.