Китай і Білорусь розпочали спільні навчання біля кордону з Польщею

Китайські та білоруські війська 8 липня почали спільні військові навчання біля білоруського Бреста, за п'ять кілометрів від кордону з Польщею. Маневри під кодовою назвою "Атакуючий сокіл" триватимуть до 19 липня.

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

За інформацією моніторингового каналу "Білоруський гаюн”, перший літак з військовослужбовцями Китаю приземлився в Білорусі на аеродромі "Барановичі" 6 липня.

У оборонному відомстві пишуть, що ці спільні навчання Мінська та Пекіна є "антитерористичними", де військові обох країн "відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод і ведення бойових дій у міських умовах". Командир сил спеціального призначення Збройних сил РБ генерал-майор Вадим Денисенко сказав, що китайці та білоруси будуть навчатися не окремими підрозділами, а усі разом.

Перед цим у Міноборони Білорусі заявили про так званий ріст групування НАТО біля кордону країни, "що призводить до зростання напруженості в регіоні".

Навчання є відповіддю на "агресивну зовнішню політику Заходу щодо Білорусі" і на "українську провокацію", заявив заступник начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Володимир Купріянюк на брифінгу 5 липня.

Навчання стартували напередодні саміту НАТО 9-11 липня у Вашингтоні. На зустрічі йтиметься про допомогу Україні, оборонне виробництво та показники оборонного бюджету.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш минулого тижня заявив, що Польща та Литва піднімуть на саміті питання охорони кордону.

"На польсько-білоруському кордоні, а також на латвійському, литовському та естонському кордонах триває гібридна війна", – сказав Косіняк-Камиш.

4 липня Білорусь офіційно стала десятою країною-членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Відповідне рішення ухвалили під час саміту організації в Астані (Казахстан).

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.