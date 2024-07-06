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До Білорусі прилетіли китайські військові. Що відомо
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До Білорусі прилетіли китайські військові. Що відомо

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До Білорусі прилетіли китайські військові
До Білорусі прилетіли військовослужбовці армії Китаю, 6 липня 2024 року. З телеграм-каналу Міноборони Білорусі/Павло Сурінов, "Ваяр"

До Білорусі прилетіли військовослужбовці Народно-визвольної армії Китаю. Китайський літак уперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі".

Про прибуття військових КНР у суботу, 6 липня, повідомило Міноборони Білорусі.

Там заявили, що китайські військові візьмуть участь у спільному антитерористичному навчанні, яке відбудеться з 8 по 19 липня.

“Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ”, — йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.

Як пише моніторинговий проєкт "Білоруський гаюн”, китайський літак уперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі".

4 липня Білорусь офіційно стала десятою країною-членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Відповідне рішення ухвалили під час саміту організації в Астані (Казахстан).

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