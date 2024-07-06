До Білорусі прилетіли китайські військові. Що відомо

До Білорусі прилетіли військовослужбовці Народно-визвольної армії Китаю. Китайський літак уперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі".
Про прибуття військових КНР у суботу, 6 липня, повідомило Міноборони Білорусі.
Там заявили, що китайські військові візьмуть участь у спільному антитерористичному навчанні, яке відбудеться з 8 по 19 липня.
“Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ”, — йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.
Як пише моніторинговий проєкт "Білоруський гаюн”, китайський літак уперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі".
4 липня Білорусь офіційно стала десятою країною-членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Відповідне рішення ухвалили під час саміту організації в Астані (Казахстан).
Читати ще