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Байден обговорив свою участь у президентських виборах з Групою афроамериканських членів Конгресу
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Байден обговорив свою участь у президентських виборах з Групою афроамериканських членів Конгресу

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Президент Джо Байден виступає у Конгресі в Капітолії США
Президент Джо Байден виступає у Конгресі в Капітолії США, 7 березня 2024 року. AP/Andrew Harnik

Ввечері 8 липня Група афроамериканських членів Конгресу провела віртуальну розмову з президентом Джо Байденом. Однією із тем була участь в президентських виборах.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post з посиланням на джерела.

За словами джерела, яке побажало залишитися анонімним, на цій зустрічі були присутні члени чорних груп Конгресу, що нараховує приблизно 60 представників. Вони обговорювали житло та зусилля щодо інвестування в чорношкіру громаду Сполучених Штатів.

За словами ще одного чиновника, який брав участь у віртуальній розмові, телефонна "розмова з президентом Байденом у Конгресі була дуже складною для політики". Також обговорення включало участь Джо Байдена на президентських виборах. Чинний президент стояв на своєму — не зніматиме своєї кандидатури від демократичної партії.

У своїй вітальній промові після перемоги на президентських виборах у 2020 році Байден особливо подякував темношкірим виборцям, які реанімували його передвиборчу кампанію та допомогли йому перемогти Трампа.

"Афроамериканська спільнота знову заступилася за мене. Ти завжди був за моєю спиною, і я буду за тобою", — сказав він тоді.

Під час цієї зустрічі Байден відповідав на запитання та просив членів Чорного Кокусу Конгресу їхньої подальшої підтримки, за словами двох учасників телефонної розмови, це питання вважалося знаком поваги до групи, яка довгий час вважалася дуже впливовою серед демократів Палати представників під час прийняття рішень у тяжку моменти за останні кілька десятиліть, пише The Washington Post.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки.

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази.

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

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