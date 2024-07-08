Уряд шукає місце для переїзду "Охматдиту"

На найближчому засіданні Кабінету міністрів України урядовці розглянуть наслідки російської атаки 8 липня, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит". Уряд вже обирає, куди релокувати медперсонал і пацієнтів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду доручив міністерствам охорони здоров'я, економіки та фінансів попрацювати над виділенням коштів на відновлення медзакладів і допомоги постраждалим.

"Також на доручення Президента України Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів «Охматдиту»", — додав політик.

За словами Шмигаля, в уряді сподіваються, що міжнародні партнери України "зроблять свої висновки".

Медики "Охматдиту", завідувачі відділення гострої дитячої реабілітації — Павло Андрєєв і трансплантації — Олександр Лисиця в коментарі "Голосу Америки" сказали, що нині найголовніший виклик лікарні — це допомогти пацієнтам та евакуювати їх в інші лікарні.

Раніше Укрзалізниця оголосила що, допоможе пацієнтам "Охматдиту" і їхнім сім'ям. Зокрема, перевізник пропонує охочим забрати їх, нагодувати та відправити потягом додому чи в інше місце лікування.

Атака на Київ 8 липня 2024 року

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Є загиблі та постраждалі. Постраждала київська дитяча лікарня "Охматдит", зруйновані деякі будівлі медзакладу. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. Він розповів, що влучання було в токсикологічний корпус, де діти отримували діаліз.

Пізніше під час повторної атаки на столицю уламки влучили у медичний заклад у Дніпровському районі лівого берега. Є загиблі і поранені.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

У Києві розгортають штаби допомоги для постраждалих від обстрілу.

За даними на 19:00 у Києві 22 загиблих і 82 постраждалих, написав начальник КМВА Сергій Попко.