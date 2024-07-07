Welt: Підрив "Північних потоків" планувався ще 10 років тому

Підрив трубопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" планувався ще в 2014 році до російської анексії Криму.

Про це пише німецька газета Welt am Sonntag з посиланням на дані німецьких слідчих.

Газета пише, що нібито "українська група" спланувала підрив газопроводів ще до анексії Криму. Якщо буде доведено довгострокове державне планування України, це може серйозно вплинути на бажання німців підтримувати українців, зазначає видання.

Наразі Федеральна прокуратура ФРН продовжує розслідування вибухів на "Північних потоках". У центрі уваги німецького розслідування є вітрильна яхта "Андромеда", зафрахтована в Мекленбург-Передня Померанія на момент злочину. Повідомляється, що екіпаж із шести людей перебував в Україні до і після диверсії.

Welt am Sonntag пише, що зараз з'явилися нові докази, які підтверджують підозру, що атака на трубопроводи була здійснена екіпажем судна, сказав чиновник, знайомий з розслідуванням. Однак у представників розвідки є сумніви. Герхард Шиндлер, який очолював Федеральну розвідувальну службу Німеччини з 2011 по 2016 рік, заявив газеті, що "результати розслідування можуть призвести до українського угруповання, але це не означає, що замовником була Україна".

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а у російського оператора заявили про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки оцінити неможливо".

Європейський союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "навмисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Міністр оборони України спростував причетність України до вибухів.

"Для мене це трохи дивна історія. Це не має до нас стосунку. Думаю, розслідування офіційних органів зʼясує всі подробиці. Це комплімент для наших сил спеціального призначення, але це не наша діяльність", — сказав Резніков 8 березня.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не причетна до вибухів на газопроводах "Північний потік".