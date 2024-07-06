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Обстріли Донеччини, Естонія передала Україні ЗРК малої дальності. 864 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Обстріли Донеччини, Естонія передала Україні ЗРК малої дальності. 864 день війни. Онлайн

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Медик допомагає пораненому українському військовослужбовцю в медичному стабілізаційному пункті 5-ї окремої десантно-штурмової Київської бригади біля міста Часів Яр, Донецька область. 1 липня 2024. REUTERS/Alina Smutko

7 липня — 864 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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  • Президент Зеленський анонсував нову морську стратегію України.
  • 7 липня з 7:00 до 15:00 світло не вимикатимуть, в інший час доби графіки відключень діятимуть для двох черг одночасно.
  • Російські війська ще раз обстріляли з РСЗВ "Ураган" місто Українськ на Донеччині: поранений чоловік, пошкоджені багатоквартирні будинки та гаражі.
  • Естонія доставила в Україну зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них.

Румуня підіймала винищувачі F-16 через загрозу з боку Росії

Російські війська 6 липня обстрілювали південь України, через що Румунія підіймала в повітря власні винищувачі F-16 в повіті Тулча. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

У заяві йдеться, що Міноборони виявило російські безпілотники, які прямували в бік української території, біля кордону з Румунією. Військово-повітряні сили Румунії з авіабази Авіабаза 86 Борча відправило два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації.

Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій почала працювати над тим, аби сповіщати про подібні ситуації населення повіту Тулча.

Згодом надійшло повідомлення, що між населеними пунктами Вултурул, Махмудія та Малюк виявили невідомі предмети, проте інформація не підтвердилася. Спецбригади протягом доби продовжували пошуки.

Румунія не єдина країна, яка підіймає бойові літаки у разі загрози з боку Росії під час обстрілів України. Оперативне командування польських Збройних сил неодноразово повідомляло про вильоти винищувачів.

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