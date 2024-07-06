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Естонія доставила в Україну ЗРК Mistral і ракети до них
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Естонія доставила в Україну ЗРК Mistral і ракети до них

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ЗРК Mistral
Навчання стрільби із зенітно-ракетного комплексу Mistral в Естонії. Міністерство оборони Естонії

В Україну з Естонії сьогодні, 6 липня, доставили зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети до них.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

Про кількість одиниць ЗРК та боєприпасів у відомстві не уточнили, як і в червні, коли Естонія тільки анонсувала постачання Mistral. Це пояснили безпековими міркуваннями.

"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити атаки Росії, і в прямих інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом зі своїми союзниками. Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії та якнайшвидше відновила необхідні постачання", пояснював 11 червня міністр оборони Ханно Певкур.

Що відомо про ПЗРК Mistral

Як пише "Мілітарний", Mistral — переносний зенітно-ракетний комплекс, що призначений для ураження цілей на малих висотах — на кшталт гелікоптера та літака. Цей комплекс активно постачають на експорт, він перебуває на озброєнні у багатьох країнах світу.

Його розробили у Франції й вже у 1987 році прийняли на озброєння сухопутних військ країни. У 2000 році було розроблено модернізований зразок — Mistral 2, а пізніше й Mistral 3. Його зенітні керовані ракети ближнього радіуса дії оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє вражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою.

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