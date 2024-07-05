6 липня — 863 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Завтра графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби.
- Російські військові скинули на село Комар три керовані авіабомби, поранення отримали 20 людей.
- Латвія у липні передасть Україні ще 2500 безпілотників у межах дронової коаліції.
У Росії на Кубані горить нафтобаза після атаки безпілотників
У Росії безпілотники атакували об'єкти в Краснодарському краї. Як наслідок — у Павлівській та Ленінградській станицях спахнули резервуари з паливом.
Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.
За попередніми даними, постраждалих немає.
WP: на саміті НАТО США оголосять про нові кроки щодо зміцнення ППО України
На саміті НАТО 9-11 липня у Вашингтоні США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України.
Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.
Чиновник, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності відповідно до основних правил, встановлених Білим домом, відмовився розповісти подробиці про засоби протиповітряної оборони, які будуть надіслані. Але минулого місяця адміністрація повідомила, що США поквапляться з постачанням ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони в Україну, перенаправивши заплановані поставки в інші країни-союзники.
На Полтавщині було чути звук вибуху
У Кременчуцькій громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху,.
Про це Суспільному повідомили місцеві жителі.
На фронті відбулося 119 бойових зіткнень – Генштаб
На передовій відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, також армія РФ активна на Лиманському і Торецькому напрямках.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Протягом доби російські військові завдали по території України шість ракетних (із застосуванням 12 ракет) та 47 авіаційних ударів (зокрема – 63 КАБи), використали для ураження 422 дрони-камікадзе. Здійснили 2797 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.
У Сумах пролунали вибухи, місто знеструмлене
У Сумах було чути щонайменше шість вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.
У Повітряних Силах ЗСУ перед цим попередили про атаку «шахедів».
За даними міськводоканалу, у Сумах знеструмлені всі об'єкти водоканалу. У місто тимчасово припинена подача води.