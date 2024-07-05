WP: на саміті НАТО США оголосять про нові кроки щодо зміцнення ППО України

На саміті НАТО 9-11 липня у Вашингтоні США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України.

Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.

Чиновник, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності відповідно до основних правил, встановлених Білим домом, відмовився розповісти подробиці про засоби протиповітряної оборони, які будуть надіслані. Але минулого місяця адміністрація повідомила, що США поквапляться з постачанням ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони в Україну, перенаправивши заплановані поставки в інші країни-союзники.