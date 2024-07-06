Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скоро переїде зі своєю сім'єю до резиденції на Даунінг-стріт, 10 і привезе свою кішку Джо-Джо. Фахівці з поведінки тварин непокояться, що кішка не подружиться з котом Ларрі, який живе в резиденції.

Про це пише DailyMail.

17-річний кіт Ларрі працює в Кабінеті міністрів з 2011 року, офіційно обіймає посаду головного мишолова в резиденції уряду. Він має свою сторінку у Twitter, де від імені кота публікують жартівливі повідомлення.

Він також добре відлякує котів-суперників, а у 2022 році навіть прогнав з території велику лисицю.

Його стосунки з іншими котами "були непростими", зазначають у DailyMail. Ларрі чотири роки ворогував з іншим котом-мишоловом у резиденції — Палмерстоном, який пішов у відставку у 2020 році.

Кір Стармер запевняє, що його кішку Джо-Джо люблять його діти. Але менеджер з поведінки тварин каже, що між котами може спалахнути напруженість, якщо Ларрі відчує загрозу від нової мешканки.

Нікі Треворроу з організації "Захист котів" розповіла виданню: "Для котів природно відчувати загрозу, коли з'являється новий кіт, оскільки вони будуть захищати свою територію і всі переваги, які з нею пов'язані, такі як їжа, притулок і тепло".

Фахівці радять персоналу Даунінг-стріт, 10 не поспішати знайомити котів, тримати їх в різних місцях і привчати до запаху одне одного ще до того, як вони побачаться. Так вони можуть спокійніше відреагувати одне на одного.

Нагадаємо, 5 липня лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став 58-м прем'єром Великої Британії після того, як король Чарльз III призначив його на посаду. Його партія перемогла на дострокових парламентських виборах й отримала понад 400 місць з 650 у Палаті громад.