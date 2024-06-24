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Британська принцеса Анна госпіталізована зі струсом мозку
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Британська принцеса Анна госпіталізована зі струсом мозку

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Принцеса Анна
Британська принцеса Анна на церемонії відкриття статуї канадського стрільця на честь 80-ї річниці Дня висадки в Нормандії, Франція, 5 червня 2024 року. REUTERS/McKay/Pool/File Photo

Принцесу Великої Британії, 73-річну Анну госпіталізували після того, як вона отримала незначну травму голови та струс мозку. Імовірно, її вдарив кінь.

Про це повідомляють Букінгемський палац та британський суспільний мовник BBC.

Вона отримала травму, коли гуляла у своєму маєтку в Ґлостерширі, а поруч перебували коні. Причину травми голови Анни офіційно не розголошують, але джерела BBC сказали, що її травма може бути отримана від удару коня головою або ногами.

Поїздку принцеси Анни до Канади, яка мала розпочатися наприкінці цього тижня, відклали.

Принцесу доставили до лікарні Саутмід у Брістолі. Разом з нею поїхав її чоловік, віцеадмірал Тім Лоренс. Вона залишиться там до кінця цього тижня "як запобіжний захід і для спостереження". Про травму розповіли королю Чарльзу ІІІ, її братові.

Що відомо про принцесу Анну

Це друга дитина Єлизавети II і принца Філіпа. Вона була третьою в черзі на престол, коли народилася, і зараз — 17-та. Вона двічі виходила заміж. Її перший чоловік, капітан Марк Філліпс, є батьком її двох дітей, Пітера і Зари.

Анна багато років у сідлі. У 1976 році вона стала першим членом королівської сім'ї, який коли-небудь брав участь в Олімпійських іграх. І досі принцеса їздить верхи. Під час цьогорічного свята Trooping the Color вона показувала навички їзди, а кінь почав закидати голову та бігти. Проте жінка змогла вгамувати його та не зірвала парад.

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