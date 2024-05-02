Reuters: російські війська зайшли на базу американських військових у Ніґері

Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Ніґері, де розміщені американські війська. Це сталося після рішення нігерської хунти вигнати американські сили з країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представник оборони США.

Військові офіцери, які керують західноафриканською державою Ніґер, наказали США вивести майже тисячу військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями.

Чиновник Міноборони США розповів агентству, що російські сили не змішувалися з американськими, а використовували окрему підвіску на авіабазі 101, яка розташована поруч з міжнародним аеропортом Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Ніґеру.

Цей крок російських військових ставить американські та російські війська в безпосередній близькості в той час, коли військове та дипломатичне суперництво між державами стає дедалі гострішим через вторгнення РФ в Україну. Це також викликає питання щодо долі американських установ у країні після виведення військових.

США та їхні союзники були змушені вивести війська з ряду африканських країн після переворотів, у результаті яких до влади в Ніґері прийшла військова хунта. Окрім майбутнього відходу з Ніґеру, американські війська також залишили Чад, тоді як французькі сили були вигнані з Малі та Буркіна-Фасо.

Водночас Росія прагне зміцнити відносини з африканськими державами, представляючи Москву як дружню країну без колоніального багажу на континенті.

Наприклад, за останні роки Малі стала одним із найближчих африканських союзників Росії, де для боротьби з повстанцями-джихадистами розгорнуто там найманців групи "Вагнер".

Американський чиновник сказав, що влада Нігеру повідомила адміністрації президента Джо Байдена, що близько 60 російських військовослужбовців перебуватиме в Нігері, але чиновник не зміг підтвердити цю цифру.