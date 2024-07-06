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Україна працює над новою морською стратегією — Зеленський
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Україна працює над новою морською стратегією — Зеленський

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Зеленський про морську стратегію
Президент України Володимир Зеленський. Пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 липня анонсував нову морську стратегію України, яку незабаром має затвердити РНБО.

Про це він написав у соцмережах та на сайті Офісу президента.

"Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме", — сказав глава держави.

Як сказав глава держави, зараз завершують оформлення пунктів морської стратегії. У тексті стратегії закріплять інтереси України, візьмуть до уваги нові технологічні можливості та нові відносини з міжнародними партнерами.

"Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують", — додав Зеленський.

Морська коаліція для України

Міноборони Норвегії 6 грудня заявило, що разом із Великою Британією створить коаліцію на підтримку України.

Британське Міноборони заявило, що країна передасть Україні два кораблі-тральщики Королівських ВМС для підвищення безпеки в Чорному морі. Також спільно з Норвегією Британія створить морську коаліцію.

11 грудня на знак початку роботи коаліції зустрілися міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам та командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа. Онлайн під'єднався міністр оборони України Рутсем Умєров.

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