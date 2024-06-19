Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Україна та Грузія вперше від вторгнення матимуть поромну переправу
Чорне мореГрузіяІНФРАСТРУКТУРАПОДОРОЖІПодорожіСвітПодії

Україна та Грузія вперше від вторгнення матимуть поромну переправу

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пором до Грузії повертається
Порт "Чорноморськ". Джерело: ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ"

Із Чорноморська Одеської області до Батумі в Грузії з 9 липня поновлюють поромне сполучення через Чорне море. Маршрут скасували на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про нові рейси зазначено у розкладі перевізника UkrFerry.

Рейс з Чорноморська до Батумі триває 60 годин, назад — 69 годин. З Одещини пором вирушатиме раз на тиждень. Бронювання квитків поки недоступне.

У компанії зазначають, що дата та час відходів і прибуття суден можуть змінитися через зайнятість причалу в порту, погодні умови, тривалу роботу митних, прикордонних та інших влад у портах тощо.

Наприкінці травня голова Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Литвин на конференції Grain Storege Forum у Києві анонсував відновлення роботи поромів — передавав "Інтерфакс-Україна".

Перевезеннями займатиметься автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas 191 м завдовжки та 28 м завширшки. Максимально він уміщує 250 людей у каютах люкс, напівлюкс, дво- та тримісних каютах з усіма вигодами. На борту є ресторан, бар, салон відпочинку, салон з відео і супутниковим телебаченням, дитячий куточок. Судно побудоване 1989 року в Німеччині.

В Чорноморську — єдиний термінал, який обладнано для обслуговування поромів. Річна потужність термінала становить приблизно 4,5 млн тонн вантажів у залізничних вагонах, 35 тис. вантажних і 250 тис. легкових автівок.

Топ дня
Зеленський провів нараду щодо ситуації з енергетикою
Зеленський провів нараду щодо ситуації з енергетикою
20 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби
Укренерго: 20 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби Важливо
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
ГУР ідентифікувало військових РФ, які розстріляли чотирьох українських бранців поблизу Роботиного на Запоріжжі
ГУР ідентифікувало військових РФ, які розстріляли чотирьох українських бранців поблизу Роботиного на Запоріжжі
Верховна рада
Рада схвалила в першому читанні створення Військової поліції

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Надводний дрон Magura
Розглядаються будь-які цілі у радіусі 800 км: ГУР про надводний дрон Magura
Ракета "Калібр"
У ВМС України розповіли, чому РФ стала рідше використовувати "Калібри" для ударів по Україні
Судно з України сіло на мілину і перекрило Босфор
Судно з України сіло на мілину в Босфорі
Укрпошта випускає марку "русскій воєнний флот — до дна!" — Смілянський
Укрпошта випускає марку "русскій воєнний флот — до дна!" — Смілянський
На початок