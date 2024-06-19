Україна та Грузія вперше від вторгнення матимуть поромну переправу

Із Чорноморська Одеської області до Батумі в Грузії з 9 липня поновлюють поромне сполучення через Чорне море. Маршрут скасували на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про нові рейси зазначено у розкладі перевізника UkrFerry.

Рейс з Чорноморська до Батумі триває 60 годин, назад — 69 годин. З Одещини пором вирушатиме раз на тиждень. Бронювання квитків поки недоступне.

У компанії зазначають, що дата та час відходів і прибуття суден можуть змінитися через зайнятість причалу в порту, погодні умови, тривалу роботу митних, прикордонних та інших влад у портах тощо.

Наприкінці травня голова Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Литвин на конференції Grain Storege Forum у Києві анонсував відновлення роботи поромів — передавав "Інтерфакс-Україна".

Перевезеннями займатиметься автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas 191 м завдовжки та 28 м завширшки. Максимально він уміщує 250 людей у каютах люкс, напівлюкс, дво- та тримісних каютах з усіма вигодами. На борту є ресторан, бар, салон відпочинку, салон з відео і супутниковим телебаченням, дитячий куточок. Судно побудоване 1989 року в Німеччині.

В Чорноморську — єдиний термінал, який обладнано для обслуговування поромів. Річна потужність термінала становить приблизно 4,5 млн тонн вантажів у залізничних вагонах, 35 тис. вантажних і 250 тис. легкових автівок.