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Вірменія та США проведуть спільні військові навчання миротворців
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Вірменія та США проведуть спільні військові навчання миротворців

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Армія США, спільні навчання з Вірменією
Двоє американських солдатів розгортають прапор Космічних сил США на церемонії активації Командування Космічних сил США в Європі і Африці на авіабазі Рамштайн, 8 грудня 2023 року. Getty Images/Andreas Arnold/dpa

Військовослужбовці Вірменії, армії США в Європі та Африці та Національної гвардії Канзасу візьмуть участь у навчаннях Eagle Partner 24, які пройдуть 15-24 липня у Вірменії.

Про це повідомили уряд США та Міністерство оборони Вірменії.

Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами конфліктів під час виконання миротворчих завдань.

Як пише вірменське Міноборони, мета навчань — підвищення рівня злагодження підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях, обмін передовим досвідом у сфері управління і тактичної комунікації, а також підвищення боєготовності вірменського підрозділу.

У Штатах анонсують, що під час навчань звернуть увагу на вогневу підтримку і тренування зі стійкості, ознайомлення з озброєнням і управління полігоном. Проведення навчань дасть змогу військовим обох країн ознайомитися з обладнанням одне одного.

У США додали, що Національна гвардія Канзасу співпрацює з Вірменією з 2003 року в межах американської програми оборони "Державне партнерство заради миру".

Вірменія — член Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Прем'єр-міністр Нікол Пашинян 12 червня натякнув на вихід країни з формування. Згодом міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян пояснив, що Пашинян не анонсував такого, а сказав, "що ми вирішимо, коли вийдемо, але назад не повернемося".

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