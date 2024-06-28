Вірменія підтвердила свою участь у саміті НАТО у Вашингтоні — МЗС країни

Вірменія підтвердила свою участь у саміті НАТО у Вашингтоні у форматі партнерів, а також участь у інших заходах, присвячених 75-річчю Альянсу.
Про це речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян розповіла Armenpress.
“Вірменія отримала запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вашингтоні у форматі партнерів, а також інших заходах, присвячених 75-річчю Альянсу, і підтвердила свою участь. Інших домовленостей зараз немає”, — сказала Бадалян.
Раніше помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн заявив на пресконференції в Азербайджані, що США запросили Азербайджан та Вірменію на зустріч партнерів у рамках саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.
Саміт НАТО у Вашингтоні відбудеться 9-11 липня.