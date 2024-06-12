Вірменія вийде з ОДКБ — Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян натякнув на вихід країни з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це він сказав під час години запитань до уряду в парламенті Вірменії, передає "Радіо Азатутюн" та News.am.

Він назвав ОДКБ "бульбашковим альянсом": "Винуваті ті, хто створив бульбашковий альянс, учасники якого, як виявилося, пішли, планували війну з Азербайджаном проти нас".

Відповідаючи на репліку опозиційного депутата, чому Вірменія не виходить з ОДКБ, якщо невдоволена її діяльністю, Пашинян заявив, що країна вирішить коли виходити з організації.

"Ми вийдемо. Ми ухвалимо рішення. Як ви думаєте, який наступний крок? Повернемося назад? Ні, іншого шляху немає. Ми на шляху до реальної Вірменії та майже дійшли. До суверенної, мирної держави з демаркованими кордонами. Ми не повернемося", — наголосив глава вірменського уряду.

Згодом міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян пояснив, що Пашинян не анонсував, що Вірменія вийде з ОДКБ, пише News.am.

"Він сказав, що ми вирішимо, коли вийдемо (з ОДКБ, — ред.), але назад не повернемося. Це і було сказано, не менше, не більше. Якщо хтось стверджує, що прем'єр-міністр заявив, що Вірменія виходить із ОДКБ, то він помиляється. Це дуже легко довести", — сказав Мірзоян.

У лютому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці до нової війни та прагненні захопити нові території Вірменії. Також він заявив, що участь Вірменії в ОДКБ була "заморожена".

Новина доповнена о 21:04 заявою глави МЗС Вірменії.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через цей регіон розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 000 осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували.

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, унаслідок чого повернув регіон під свій контроль. Тоді до Вірменії прибули понад 50 тисяч біженців з цього регіону.

28 січня Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Єреван пропонує провести демаркацію кордонів за останніми радянськими картами 1975 року, але Баку проти, пояснюючи це тим, що в 1970-х історичні землі Азербайджану були передані Вірменії. Нині переговори тривають.