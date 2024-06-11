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"ПЗРК Mistral та боєприпаси до нього". Естонія надала Україні новий пакет військової допомоги
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"ПЗРК Mistral та боєприпаси до нього". Естонія надала Україні новий пакет військової допомоги

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ПЗРК малого радіуса дії Mistral
Переносний зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії Mistral. Getty Images

Естонія сьогодні, 11 червня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він включає переносні зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії Mistral та боєприпаси до них.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті естонського Міноборони.

За словами глави оборонного відомства країни Ханно Певкура, Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбивати повітряні атаки РФ, і Естонія зацікавлена сприяти цьому разом із союзниками.

"Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь без шкоди для боєготовності Сил оборони Естонії та якнайшвидше відновила необхідні постачання", — додав він.

Точна кількість ПЗРК Mistral, які надасть Україні Естонія не розголошується з міркувань безпеки.

Що відомо про ПЗРК Mistral

Як пише "Мілітарний", Mistral – переносний зенітно-ракетний комплекс, що призначений для ураження цілей на малих висотах типу гелікоптер та літак. Цей комплекс активно поставляється на експорт та перебуває на озброєнні у багатьох країнах світу.

Його розробили у Франції й вже у 1987 році прийняли на озброєння сухопутних військ країни. У 2000 році було розроблено модернізований зразок – Mistral 2, а пізніше і Mistral 3. Його зенітні керовані ракети ближнього радіуса дії оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє вражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою.

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