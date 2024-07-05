Найєм про критику роботи Агентства відновлення з боку Мінфіну: "Це маніпуляція"

Ексголова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм заявив, що звинувачення з боку Мінфіну в неефективному використанні Агентством коштів, виділених міжнародними партнерами — маніпуляція, яка ставить під сумнів роботу всього відомства.

Про це він розповів у коментарі "Економічній правді".

"Міністерство фінансів вийшло в публічну площину з низкою дивних коментарів. Один з них про те, що Агентство відновлення не використало жодної гривні з 7,8 млрд від партнерів. Оскільки це офіційна позиція держоргану, який, маніпулюючи фактами та цифрами, ставить під сумнів роботу всієї команди Агентства, вважаю за необхідне надати пояснення", — заявив Найєм.

За його словами, останнім часом Мінфін у публічній площині стверджує, що:

у 2024 році для Агентства відновлення передбачено ресурс від усіх МФО на суму 7,8 млрд гривень, однак станом на 1 червня 2024 року з цієї суми Агентство відновлення не витратило жодної гривні;

Агентство відновлення не надало проєкту водогону в Миколаївській області;

Середня заробітна плата за квітень у відомстві склала 35,3 тисячі грн;

Агентство одразу отримало транш на 150 млн євро від Єврокомісії, але довела плани фінансування підрядникам без офіційного схвалення урядом.

Про кошти на ремонт доріг

Експосадовець зазначив, що йдеться не про 7,8 млрд, а про 7,6 млрд.

"І мені трохи дивна помилка Мінфіну у 200 млн грн в офіційній комунікації щодо коштів міжнародних фінансових установ. Ці кошти були виділені у вигляді кредитів на ремонт автомобільної дороги M-09 від ЄБРР та траси М-01 від ЄІБ", — сказав він.

Найєм зауважив, що Агентство регулярно надавало статус по обох цих проєктах офіційними листами на уряд й на Міністерство фінансів.

За його словами, по проєкту "Капітальний ремонт автомобільної дороги M-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на Люблін)" завершені усі перемовини з банком щодо реструктуризації кредиту. Наразі тривають тендерні процедури за правилами банку на обрання підрядної організації. Вже пройшла прекваліфікація компаній, і завершуються торги поміж 6 великих компаній.

Він додав, що переможець мав бути обраний вже цього місяця і чим скоріше буде призначений новий голова Агентства відновлення, тим швидше вдасться запустити тендерний комітет і завершити цю процедуру.

По проєкту "Європейські дороги України ІІ" (покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва) також завершені усі перемовини з банком щодо реструктуризації кредиту та збільшення доступності кредитних коштів.

"Що важливо ремонтні роботи на усій ділянці М-01 тривають, відповідні документи щодо зміни терміну вибірки кредиту опрацьовуються ЄІБ", — скаазв колишній очільник відомства.

Про неотриманий проєкт водогону у Миколаєві

27 березня 2024 року Кабмін у наданні коштів на фінансування будівництва ділянок Миколаївського водогону.

"Цю відмову особисто озвучив міністр фінансів Сергій Марченко у присутності премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, голови ВЦА Миколаївської області Віталія Кіма та мера міста Миколаїв Олександра Сенкевича", — сказав Найєм.

За його словами, доручення щодо будівництва водогону на Миколаївщині та пошуку необхідних коштів Шмигаль підписав 28 березня цього року. Зокрема, одразу після отримання доручення команда Агентства відновлення разом з Міністерством відновлення почали відповідні перемовини з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

І, як стверджує Найєм, у межах перемовин була ухвалена можливість переглянути програму муніципального розвитку ЄІБ для перенаправлення коштів на будівництво водогону.

"Що важливо, ці перемовини відбулись за участі представників Мініфіну. Щобільше, Міністерство фінансів, відповідно до звернення Мінінфраструктури від 25.04.2024 №5421/24/14-24, листом від 26.04.2024 №19030-15-10/13604 надіслало ЄІБ пропозиції щодо реструктуризації спільного інвестиційного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", зокрема, в частині потенційного спрямовування коштів в рамках зазначеного проєкту на забезпечення водопостачання міста Миколаєва", — зазначив він.

Найєм додав, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель. Але через тиждень після прийняття постанови про будівництво водогону Олександр Кубраков був звільнений, а новий міністр, та профільні заступники, які мали продовжувати перемовини й переглядати програму, досі не призначені.

Про зарплати у відомстві

За словами Найєма, з початку нового року "левовій частині" працівників було зменшено заробітну плату на 68%.

"Головний спеціаліст Агентства у грудні отримував близько 30 тисяч грн, а в січні — близько 14 тисяч. Внаслідок чого від початку року відомство втратило третину своєї команди, тобто люди просто пішли", — сказав він.

Про загрозу зриву роботи Агентства через масові звільнення команда повідомляла листами прем’єр-міністра, СБУ, НАЗК і Нацдержслужбу.

"Окремо незалежне дослідження заробітних плат усіх центральних органів виконавчої влади було зроблено представництвом ЄС в Україні. Відповідно до нього, заробітна плата в Агентстві відновлення була скорочена найбільше серед усіх ЦОВВ", — зазначив Найєм.

Про блокування коштів на відновлення

За словами експосадовця, уряд та Мінфін не погодили проєкти постанов щодо виділення коштів на проєкти відновлення на загальну суму понад 16,6 млрд грн.

"Пройшов майже місяць. Повідомляю, що на цей момент ситуація не змінилась, - ніяких рішень не прийнято, будівництво продовжує простоювати у самий розпал сезону, мешканці не отримують послуг, а будівельні компанії банкрутують", — розповів Найєм.

Зокрема, він повідомив, що Кабінетом міністрів та Мінфіном не прийнято рішень щодо:

Постанови Кабінету міністрів України "Про окремі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки швидкого відновлення України", яка передбачає 9,3 млрд грн від Європейської комісії, з яких:

4,06 млрд грн — на захист об'єктів енергетики;

3,3 млрд грн — на будівництво водогону;

1,96 млрд грн — на відновлення штучних споруд.

Він зазначив, що, Агентством відновлення листом від 25.04.2024 №353дск до Мінінфраструктури було направлено доопрацьований проєкт акта для внесення на розгляд уряду, за результатами розгляду на урядовому комітеті.

Мінінфраструктури 26 квітня направило проєкт акта до уряду для подальшого внесення на засідання. І станом на 28 червня проєкт акта все ще знаходиться в Кабінеті міністрів.

Йдеться про:

4,5 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ — на захист обʼєктів енергетики від атак БПЛА;

2,8 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ — на відновлення населених пунктів.

Найєм підкреслив, що відповідні проєкти постанов були направлені Агентством відновлення до уряду у квітні та травні цього року.

Що цьому передувало

5 липня представництво ЄС в Україні висловило занепокоєння щодо невикористання Агентством відновлення 150 млн євро на ремонти, і це не перший випадок "неефективного менеджменту". У Мінфіні на зипит "ЕП" відповіли, що Агентство відновлення одразу отримало транш на 150 мільйонів євро від Єврокомісії, але довело плани фінансування підрядникам без офіційного схвалення Кабміном.

Звільнення Найєма

Вранці 10 червня Мустафа Найєм повідомив, що залишає посаду голови Агентства відновлення. За його словами, це рішення він ухвалив самостійно "через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження".

18 червня уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України й призначив Роман Коменданта тимчасовим очільником відомства.