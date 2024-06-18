Мустафа Наєм прокоментував своє звільнення з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України і заявив, що це були "найтяжчі й найвідповідальніші дні" за все його життя.

Про це він написав у Facebok.

"Рівно 505 днів. Мабуть, найтяжчих і найвідповідальніших за все життя. Завершу не своїми словами, а цитатою мого улюбленого актора, і як нещодавно дізнався, музиканта та композитора Ентоні Хопкінса: "Почуваюся дитиною, якій дали коробку цукерок: вона їсть із задоволенням, а коли бачить, що залишилося зовсім мало, то починає їх їсти з особливим смаком", — йдеться у дописі експосадовця.

Він наголосив, що не бажає "сперечатися з дурнями", і не має часу, аби "боротися із сірістю".

"Не турбують заздрісники, які намагаються зганьбити найздатніших, щоб заволодіти їхніми посадами, талантами та досягненнями. Мені цікаві людяні люди. Люди, які розуміють своє покликання і не ховаються від відповідальності, які вміють сміятися зі своїх помилок і, ті, хто досяг успіху. Дякую. Висплюсь. І рухатимусь далі.", — сказав Наєм.

Сьогодні уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України й призначив Роман Коменданта тимчасовим очільником відомства.

Мустафа Найєм зранку 10 червня повідомив, що залишає посаду голови Агентства відновлення. За його словами, це рішення він ухвалив самостійно "через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження".

9 червня стало відомо, що голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм пропустить цьогорічну Конференцію з питань відновлення України.

"Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин", — заявив Найєм.