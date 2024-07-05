Уряд затвердив порядок та умови надання субвенції для реалізації освітньої реформи "Нова українська школа" (НУШ). Її розмір у 2024 році становить 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України (МОН).

У відомстві розповіли, куди спрямують виділені гроші. Зокрема 1,22 млрд грн витратять на закупівлю засобів навчання, компʼютерного та мультимедійного обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук для 7 класів НУШ закладів загальної середньої освіти. 102,54 млн грн витратять на засоби навчання, обладнання, мультимедійного та компʼютерного обладнання та меблів для 8 пілотних класів НУШ. На 69,24 млн грн планується закупівля навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема електронних версій та з аудіосупроводом для 8 пілотних класів НУШ.

Крім цього 100 млн грн виділено на підвищення кваліфікації керівників, їхніх заступників, учителів закладів освіти, які навчають 7 класи НУШ, учителів пілотних закладів освіти, підготовку та оплату праці тренерів-педагогів і підготовку та оплата праці надавачів послуг із професійної підтримки й допомоги педпрацівникам (супервізорів).

Для отримання коштів субвенції має бути дотримано кілька умов:

обовʼязкове співфінансування з місцевого бюджету (від 5% до 30% — залежно від індексу податкоспроможності);

заклад освіти працює за денною, поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

наявність у закладі освіти укриття або на відстані не більш як 500 метрів;

засоби навчання, обладнання і меблі не закуповують для шкіл на окупованих територіях і тих, які працюють лише дистанційно;

першочергово засоби навчання закуповують для закладів освіти, майно яких знищено або пошкоджено внаслідок повномасштабної війни.

У Міносвіти додали, що цьогоріч змінено й правила розподілу субвенції, для чого при відомстві створять комісію.

"Вона збиратиме й аналізуватиме інформацію відповідно до визначених критеріїв та потреб закладів освіти в обладнанні, меблях тощо через систему АІКОМ. На основі цих даних МОН подасть пропозиції уряду щодо розподілу субвенції між обласними бюджетами та бюджетом Києва. Після ухвалення рішення Кабінетом Міністрів України обласні й Київська міська державні адміністрації розподілять кошти між обласними та бюджетами громад", — пояснили у Міносвіти.

Розмір субвенції для кожного регіону комісія Міносвіти визначатиме, ґрунтуючись на критеріях:

засоби навчання та обладнання для природничих кабінетів — пропорційно кількості 6 класів у 2023/2024 навчальному році;

засоби навчання, обладнання і меблі для пілотних шкіл — пропорційно кількості шкіл, які працюють за денною, поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

навчальна та навчально-методична література для пілотних шкіл — пропорційно кількості учнів і вчителів таких шкіл;

підвищення кваліфікації — пропорційно кількості осіб, які його потребують.

У 2023 році Кабін повернув фінансування "Нової української школи". Зокрема, було виділено 1,47 млрд грн на засоби навчання, мультимедійне обладнання, забезпечення пілотних класів і підвищення кваліфікації вчителів. Ці кошти можна використовувати й цьогоріч.

Про нову українську школу (НУШ)

У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон “Про освіту”, який регулює основні засади нової освітньої системи, зокрема перехід на 12-річну систему шкільної освіти. У 2018 році Кабінет Міністрів затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. Із 2018/2019 навчального року за цим стандартом розпочали навчання першокласники по всій Україні. У 2021 році стартував пілот НУШ у базовій школі — п’яті класи у понад 130 школах з усієї України. А 2022 року старт НУШ відбувся в усіх 5-х класах України.

Навчання за програмами 12-річної школи для початкової освіти розпочалося 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти мало розпочатися 1 вересня 2022 року і для профільної середньої освіти має розпочатися з 1 вересня 2027 року.