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США виділили $8,3 млн на підручники для українських школярів — Міносвіти
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США виділили $8,3 млн на підручники для українських школярів — Міносвіти

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Першокласники тримають підручники "Українська мова. Буквар"
Першокласники тримають підручники "Українська мова. Буквар" і шкільний дзвоник під час святкування Дня знань в одній зі шкіл Києва, 1 вересня 2019 року. УНІАН/Олексій Іванов

Уряд Сполучених Штатів виділив 8,3 мільйона доларів на друк понад 3 мільйонів підручників для українських школярів 1-2 класів.

Про це повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

"Міністерство освіти і науки України в партнерстві з урядом США забезпечить учнів 1–2 класів усіма підручниками — 3,2 млн примірників", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що реалізують ініціативу вже до початку нового навчального року, а закупівля підручників відбуватиметься за конкурентною і прозорою процедурою.

"Фінансування на друк спрямують українським видавництвам, які перемогли в конкурсі — отримали гриф МОН та набрали від 10 тисяч голосів за результатами вибору закладів загальної середньої освіти", — розповіли у Міносвіти.

Раніше міністр і науки України Оксен Лісовий заявив, що взимку цього року буде запроваджено низку заходів щодо проведення навчального процесу у школах та вищих навчальних закладах. Йдеться про онлайн-навчання або "змішаний формат", зміщення розкладу занять, а також збільшення терміну зимових канікул.

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