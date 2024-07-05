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Уряд дозволив проводити певні закупівлі без відкритих торгів. Про що йдеться
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Уряд дозволив проводити певні закупівлі без відкритих торгів. Про що йдеться

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Кабінет міністрів України дозволив проводити певні види публічних закупівель без відкритих торгів. Це стосується придбання низки товарів і послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності енергосектору, а також обороноздатності.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Йдеться про схвалення урядом постанови "Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування".

Документ передбачає проведення закупівель товарів, робіт і послуг без застосування процедури відкритих торгів у випадках:

  • проведення заходів, спрямованих на забезпечення захисту об’єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядернопромислового, вугільно-промислового, нафтогазового комплексів та об’єктів критичної інфраструктури підсектору залізничного транспорту сектору транспорту і пошти;
  • проведення ремонту та відновлення техніки на виконання договору про спільну діяльність, стороною якого виступає "Укрзалізниця" (договір був укладений з метою підвищення обороноздатності держави на період дії правового режиму воєнного стану);
  • забезпечення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, виконання мобілізаційних завдань, заходів, пов’язаних із підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони, виконання договорів, що містять інформацію з обмеженим доступом, якщо така закупівля здійснюється для потреб ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів, ДСНС, вищих військових навчальних закладів на їх обґрунтований запит з подальшою передачею таких товарів, робіт і послуг на облік запитувача.

2 липня Кабмін виділив 2,39 мільярда гривень на відновлення доріг місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних сил України.

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