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"Для користування ЗСУ". Кабмін виділив 2,39 млрд гривень на відновлення доріг у прифронтових і прикордонних областях
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"Для користування ЗСУ". Кабмін виділив 2,39 млрд гривень на відновлення доріг у прифронтових і прикордонних областях

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Українські військовослужбовці їдуть на пікапі біля міста Вовчанськ Харківської області
Українські військовослужбовці їдуть на пікапі біля міста Вовчанськ Харківської області, Україна, 12 червня 2024 року. REUTERS/В'ячеслав Ратинський

Уряд 2 липня виділив 2,39 мільярда гривень на відновлення доріг місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних сил України.

Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він пояснив, що спочатку ці кошти призначалися на виплату додаткової дотації з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень місцевої влади на деокупованих та тимчасово окупованих територіях. Однак Кабмін вирішив зменшити фінансування за цією програмою до 2,39 млрд грн та передати ці кошти у "Резервний фонд".

Після цього уряд виділив на безповоротній основі за рахунок коштів "Резервного фонду" 2,39 млрд гривень обласним адміністраціям на "здійснення заходів, повʼязаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб ЗСУ".

У Міністерстві економіки запевнили, що ці кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути.

За словами очільниці відомства, відбудова доріг — це вклад в обороноздатність прифронтових й прикордонних регіонів й можливість рятувати тисячі життів.

Відповідно до рішення уряду на відновлення доріг спрямують кошти:

  • Дніпропетровська область – 196,4 млн грн;
  • Донецька область — 324,5 млн грн;
  • Запорізька область — 350 млн грн;
  • Миколаївська область – 307,1 млн грн;
  • Сумська область – 222,2 млн грн;
  • Харківська область – 502,95 млн грн;
  • Херсонська область – 224,3 млн грн;
  • Чернігівська область – 258,79 млн грн.

У Мінекономіки додали, що кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони й гуманітарних цілей та які підлягають відновленню.

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