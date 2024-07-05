Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під виїзного засідання уряду на Донеччині поінформував, що було прийнято низку рішень щодо підготовки до зими у прифронтових регіонах.

Про це глава Кабміну написав у Telegram.

За його словами, у багатьох громадах деревина є основним засобом для обігріву приміщень.

"Тому Міндовкілля отримало доручення розробити нормативно-правовий акт, який дозволить людям самостійно заготовити достатньо дров на зиму без шкоди для наших лісів", — сказав Шмигаль.

Крім цього Міндовкіллю доручено у найкоротші терміни розробити алгоритм реалізації експериментального проєкту щодо забезпечення водопостачання на Донеччині. Йдеться про максимальне спрощення будівництва артезіанських та інших типів свердловин.

Також глава уряду повідомив, що Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну спільно з Мінреінтеграції доручено терміново напрацювати механізм розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для потреб побутових споживачів. Зокрема в Донецькій області.

26 червня президент Володимир Зеленський під час візиту у Донецьку область після наради заявив, що є "багато питань" щодо забезпечення життя українців у прифронтових регіонах. Він запевнив, що проведе "окрему розмову" з урядовцями, які повинні бути на Донеччині та в інших місцях поблизу фронту.

27 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль у невідкладному порядку доручив міністрам відвідати низку регіонів, зокрема, прифронтових.