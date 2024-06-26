Президент Володимир Зеленський, сьогодні, 26 червня, приїхав на Донеччину та офіційно представив новопризначеного командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерала Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону у регіоні.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Почав цей день на Донеччині, разом із нашими воїнами, разом із головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такі, як потрібні. Завдання для генерала Гнатова очевидне – знищувати окупанта й – дуже важливо – берегти якнайбільше життів наших воїнів", — сказав глава держави.

Він розповів, що разом із Сирським сьогодні заслухав доповіді безпосередньо з позицій й провів на Донеччині детальну нараду щодо безпеки та підтримки людей.

"Багато питань. І щодо забезпечення життя – це вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, щодо відновлення житла", — сказав Зеленський.

За його словами, також буде "окрема розмова" в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути на Донеччині та в інших місцях поблизу фронту.

"У складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки", — додав він.

24 червня Зеленський звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ і призначив замість нього Андрія Гнатова.

Що цьому передувало

Напередодні начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо одного з бойових генералів. Джерело Суспільного у військовому керівництві повідомило, що заява написана на генерал-лейтенанта Юрія Содоля. За словами Кротевича, Содоль відповідальний за "втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів". Він додав, що генерал, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Юрія Содоля було призначено на посаду у лютому 2024 року замість Сергія Наєва.

Що відомо про Андрія Гнатова

Андрій Гнатов — морський піхотинець, підрозділи якого були задіяні під час оборони півдня України у 2022 році. У 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. Гнатов – колишній начальник штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти та екскомандир 36-ї бригади. З 2022 року – керівник штабу та заступник командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

Він очолював оборону Бахмута та Миколаєва, а також був одним з учасників операції зі звільнення Херсонщини восени 2022-го року. Гнатов нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст., Хрестом бойових заслуг та медаллю "За військову службу Україні".