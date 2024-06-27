Глава українського уряду Денис Шмигаль поінформував, що у невідкладному порядку доручив міністрам відвідати низку регіонів, зокрема, прифронтових.

Про це він написав у Telegram.

"На виконання завдання президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони", — прозвітував Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що за підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Кабміну щодо ситуації у ключових напрямках.

"Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво — усе це у фокусі уряду", — пояснив Шмигаль.

Він додав, що за результатами цієї роботи проведуть регіональні та виїзні засідання уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.

26 червня президент Володимир Зеленський під час візиту у Донецьку область після наради заявив, що є "багато питань" щодо забезпечення життя українців у прифронтових регіонах. Він запевнив, що проведе "окрему розмову" з урядовцями, які повинні бути на Донеччині та в інших місцях поблизу фронту.