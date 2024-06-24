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Іспанія передала Україні другу партію ракет для Patriot
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Іспанія передала Україні другу партію ракет для Patriot

ЗМІ
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Patriot
Ракета ЗРК Patriot запускається під час навчань в окрузі Ілан, за 80 кілометрів на захід від Тайбея, Тайвань. Associated Press

Україна 21 червня отримала від Іспанії другу партію зенітних ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє новинне агентство EFE, посилаючись на власні джерела в іспанському уряді.

Зазначається, що окрім ракет до Patriot, ця поставка зброї включає другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.

27 травня El Pais із посиланням на власні джерела повідомляло, що Іспанія передасть Україні 19 танків Leopard 2A4 та близько десяти зенітних ракет Patriot в межах нового пакета військової допомоги на суму у 1,23 мільярда доларів

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