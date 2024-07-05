Бої в Часовому Яру, наступ росіян на Торецьк. Тиждень на фронтах

Росіяни активізували наступ в районі Торецька та намагаються через нього вийти до Часового Яру. Сили оборони також відбивають атаки на Харківщині, біля Сіверська, в районі Очеретиного та на півдні країни. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

На цьому напрямку Сили оборони відбивають атаки росіян поблизу Лукʼянців та Глибокого у бік Липців. Східніше — бої біля Стариці й в районі Вовчанська.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На північному сході від Купʼянська армія РФ наступає в районі Синьківки, на схід від міста — поблизу Степової Новоселівки, також атаки росіян південніше — біля Берестового у напрямку Піщаного та поблизу Стельмахівки.

На Лиманському напрямку українські військові відбивають наступ росіян поблизу Макіївки, Тернів, Невського і Торського.

Сіверський та Краматорський напрямки

Росія наступає на Сіверськ з півночі — від Білогорівки, сходу (в районі Верхньокам’янського), та півдня — біля Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку — атаки на Часів Яр зі сходу. Бої відбуваються біля каналу Сіверський Донець — Донбас. Це — кордон міста, мікрорайон "Канал", з якого українські військові відступили, бо він зруйнований. Також росіяни штурмують південніше — поблизу Кліщіївки та Калинівки.

Краматорський напрямок 5 липня 2024. Графіка: Суспільне

Торецький напрямок

З цього напрямку армія РФ також намагається вийти до Часового Яру. Вони штурмують місто з захопленої Юрʼївки в бік Нью-Йорка та Торецька, північніше — у напрямку Північного і Південного, та руйнують сам Торецьк.

Торецький напрямок 5 липня 2024. Графіка: Суспільне

Покровський напрямок

Росіяни атакують західніше Очеретиного — від Новоолександрівки в бік Воздвиженки, та в районах Євгенівки та Новоселівки Першої. Також бої південніше — поблизу Яснобродівки, Карлівки, Невельського та Уманського.

Курахівський напрямок

Сили оборони відбивають штурми поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Південь

На півдні Донеччини — бої поблизу Водяного, Макарівки та Урожайного. На Запоріжжі — біля Новоданилівки, Малої Токмачки й Роботиного.