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Протягом доби на фронті відбулося 189 боєзіткнень — Генштаб
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Протягом доби на фронті відбулося 189 боєзіткнень — Генштаб

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Війна ЗСУ
Бійці 93-ї бригади у Донецькій області, 15 червня 2024 року. Getty Images/Jose Colon

Протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень. Найгарячіше на Сіверському, Торецькому та Покровському напрямках. Сили оборони завдали 21 удар по позиціях військ РФ, знищивши зокрема, склад боєприпасів, систему ППО та РЕБ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, за минулу добу війська РФ завдали 5 ракетних ударів (із застосуванням 7 ракет), 49 авіаційних ударів (задіяли 78 КАБів) по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Крім того, росіяни здійснили майже 4600 обстрілів, в тому числі 146 — із використанням реактивних систем залпового вогню.

Окупанти завдавали авіаційних ударів зокрема в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Лісна Стінка, Степова Новоселівка, Піщане, Куп’янськ Вузловий, Південне Харківської області та по місту Харків; Сіверськ, Олександропіль, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Іванівське, Вовче, Воздвиженка, Прогрес, Селидове, Костянтинівка, Берестки, Веселий Гай, Велика Новосілка та Одрадне Донецької області; Лобкове і Роботине Запорізької області; Бургунка і Гаврилівка Херсонської області.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку війська РФ продовжували наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 17. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 16 штурмів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили сім спроб росіян прорвати оборону в районах Кліщіївки і Нового Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 49 атак військ РФ поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де вони 10 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 14 штурмів позицій ЗСУ в районі Водяного, Макарівки та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Новоданилівки, Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку окупанти намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі дев’ять атак росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань військ РФ не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями армія РФ зберігає присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Сили оборони продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один склад боєприпасів, один засіб ППО, дві артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС, 15 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ.

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