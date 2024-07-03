Війська РФ посилили атаки на Торецькому напрямку — Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Війська РФ значно посилили атаки на Торецькому напрямку. Сил оборони за добу уразили склад боєприпасів, два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження військових, зброї і техніки армії РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали по позиціях Сил оборони та населених пунктах два ракетних удари, 45 авіаційних ударів (задіяли 67 КАБів), здійснили понад три тисячі обстрілів, 81 з них — з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Росіяни завдавали авіаударів в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Стариця, Сотницький Козачок, Синьківка Харківської області; Райгородок, Спірне, Нью-Йорк, Велика Новосілка, Катеринівка та Одрадне Донецької області; Марфопіль на Запоріжжі; Інгулець, Миколаївка і Токарівка Херсонської області.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку війська РФ продовжували наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля окупанти прикладали у районі Синьківки — там відбулося близько 80% від усіх протистоянь на напрямку.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 18 атак в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб росіян прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку війська РФ значно активізувалися — здійснили 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку українські війська відбивали 51 атаку поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля окупанти концентрували у районі Новоолександрівки — провели там понад половину своїх атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російське військо в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку росіяни здійснили три штурми українських позицій в районах Водяного та Костянтинівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення біля Роботиного на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі чотири атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, армія РФ зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ. Зокрема, постраждали Хрінівка, Рясне, Миропілля, Баранівка та Дегтярне.

Водночас Сили оборони продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад боєприпасів, два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та військової техніки.