Генштаб: на фронті за добу відбулося 155 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетних удар із застосуванням однієї ракети, 59 авіаційних ударів (задіяло 111 КАБів), здійснило понад 4000 обстрілів, 115 з них — із реактивних систем залпового вогню.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 липня.

Росіяни завдавали авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Глушківка, Синькове Харківської області; Дробишеве, Лиман, Григорівка, Сіверськ, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк, Олександропіль, Новоолександрівка, Тимофіївка, Воздвиженка, Прогрес, Свиридонівка, Іванівка, Вовче, Уманське, Красногорівка, Петрівка, Селидове, Іллінка та Вишневе Донецької області; Дар’ївка, Тягинка, Одрадокам’янка Херсонської області.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 авіаударів по живій силі російського війська, уразили дві гармати, один склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу та ОВТ окупантів РФ.

“Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також ворог втратив десять танків, 11 бойових броньованих машин, 54 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 54 автомобіля та п’ять одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку військо РФ продовжувало наступальні (штурмові) дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала чотири. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 14 атак окупантів РФ в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Кліщіївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб росіян прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 38 штурмів в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша, Євгенівка, Уманське та Яснобродівка, де окупанти РФ, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, де росіяни 11 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку військо РФ здійснило сім штурмів українських позицій в районі Водяного та Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районах Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти РФ і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зберігають військову присутність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.