На Київщині вночі була атакована Макарівська громада; опозиційна Лейбористська партія за даними екзитполів лідирує на виборах у Британії; дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод та на саміті НАТО Україна підпише "сильну" безпекову угоду — Суспільне підготувало головні новини ранку 5 липня.

1. На Київщині вночі була атакована Макарівська громада

На Київщині Макарівська громада вночі була атакована російськими дронами.

Про це повідомив голова громади Вадим Токар.

Як наслідок — пошкоджені 6 приватних будинків та автомобіль. У будинках вибиті вікна, зламані двері й дахи. Загиблих і постраждалих немає.

Контекст: Київська ОВА раніше повідомляла, що під час атаки безпілотників у Київській області працюють сили протиповітряної оборони.

2. Опозиційна Лейбористська партія лідирує на виборах у Британії

Опозиційна Лейбористська партія лідирує на парламентських виборах, що відбулися у Великій Британії 4 липня.

Про це свідчать неофіційні дані єдиного екзитполу.

Згідно з цими даними, лейбористи на чолі з Кейром Стармером отримали 410 місць у новому парламенті. Керівна Консервативна партія зазнає значної поразки — вона отримує 131 мандат.

Очікується, що остаточні підсумки будуть підбиті у п’ятницю. Якщо дані екзитполів підтвердяться, то король Чарльз доручить Стармеру сформувати уряд.

Чому це важливо: Британський міністр оборони Грант Шаппс втратив своє місце в парламенті. Під час парламентських виборів Шаппс зазнав поразки від лейбориста Ендрю Левіна у виборчому окрузі Велвін Гетфілд на півдні Англії.

3. Дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод — джерело

Внаслідок операції Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України вранці 4 липня дронової атаки зазнав Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області.

Про це Суспільному повідомило джерело в українській розвідці.

За словами співрозмовника, атаку здійснили за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт російського ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати наразі уточнюються.

Контекст: Водночас офіційна влада РФ заперечує факт ураження порохового заводу. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що "обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем".

4. На саміті НАТО Україна підпише "сильну" безпекову угоду — Зеленський

Україна підпише ще одну безпекову угоду під час саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, а також мають бути рішення щодо посилення української ППО.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що провів тривалу нараду щодо саміту НАТО. Зеленський також заявив, що готова до підписання нова безпекова угода.

Контекст: Раніше у Держдепі повідомили, що під час саміту Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.