На Київщині вночі була атакована Макарівська громада; опозиційна Лейбористська партія за даними екзитполів лідирує на виборах у Британії; дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод та на саміті НАТО Україна підпише "сильну" безпекову угоду — Суспільне підготувало головні новини ранку 5 липня.
1. На Київщині вночі була атакована Макарівська громада
На Київщині Макарівська громада вночі була атакована російськими дронами.
Про це повідомив голова громади Вадим Токар.
Як наслідок — пошкоджені 6 приватних будинків та автомобіль. У будинках вибиті вікна, зламані двері й дахи. Загиблих і постраждалих немає.
Контекст: Київська ОВА раніше повідомляла, що під час атаки безпілотників у Київській області працюють сили протиповітряної оборони.
2. Опозиційна Лейбористська партія лідирує на виборах у Британії
Опозиційна Лейбористська партія лідирує на парламентських виборах, що відбулися у Великій Британії 4 липня.
Про це свідчать неофіційні дані єдиного екзитполу.
Згідно з цими даними, лейбористи на чолі з Кейром Стармером отримали 410 місць у новому парламенті. Керівна Консервативна партія зазнає значної поразки — вона отримує 131 мандат.
Очікується, що остаточні підсумки будуть підбиті у п’ятницю. Якщо дані екзитполів підтвердяться, то король Чарльз доручить Стармеру сформувати уряд.
Чому це важливо: Британський міністр оборони Грант Шаппс втратив своє місце в парламенті. Під час парламентських виборів Шаппс зазнав поразки від лейбориста Ендрю Левіна у виборчому окрузі Велвін Гетфілд на півдні Англії.
3. Дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод — джерело
Внаслідок операції Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України вранці 4 липня дронової атаки зазнав Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області.
Про це Суспільному повідомило джерело в українській розвідці.
За словами співрозмовника, атаку здійснили за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт російського ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати наразі уточнюються.
Контекст: Водночас офіційна влада РФ заперечує факт ураження порохового заводу. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що "обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем".
4. На саміті НАТО Україна підпише "сильну" безпекову угоду — Зеленський
Україна підпише ще одну безпекову угоду під час саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, а також мають бути рішення щодо посилення української ППО.
Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що провів тривалу нараду щодо саміту НАТО. Зеленський також заявив, що готова до підписання нова безпекова угода.
Контекст: Раніше у Держдепі повідомили, що під час саміту Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.