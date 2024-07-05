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Повітряні Сили: вночі збили всі 32 "шахеди"
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Повітряні Сили: вночі збили всі 32 "шахеди"

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Повітряні Сили: вночі збили всі 32 "шахеди"
Робота ППО. 126 окрема бригада територіальної оборони

У ніч проти 5 липня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях збили всі 32 "шахеди", якими військо РФ атакувало Україну.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

"Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.

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