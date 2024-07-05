Повітряні Сили: вночі збили всі 32 "шахеди"

У ніч проти 5 липня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях збили всі 32 "шахеди", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.
"Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.