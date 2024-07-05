На війні в Україні РФ втратила 1110 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 5 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 548 580 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1110 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 8142 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 15611 (+11) од,
- артилерійських систем — 14831 (+54) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО — 878 (+0) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11751 (+57),
- крилаті ракети — 2342 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19977 (+54) од,
- спеціальна техніка — 2473 (+5).
Дані уточнюються.