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На війні в Україні РФ втратила 1110 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1110 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
Російський військовослужбовець у зоопарку в Маріуполі 18 травня 2022 року. Getty Images/AFP/Ольга Мальцева

Станом на ранок 5 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 548 580 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1110 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 8142 (+10) од,
  • бойових броньованих машин — 15611 (+11) од,
  • артилерійських систем — 14831 (+54) од,
  • РСЗВ — 1115 (+0) од,
  • засоби ППО — 878 (+0) од,
  • літаків — 360 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11751 (+57),
  • крилаті ракети — 2342 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19977 (+54) од,
  • спеціальна техніка — 2473 (+5).

Дані уточнюються.

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