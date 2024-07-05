Міністр оборони Британії Грант Шаппс втратив місце в парламенті

Британський міністр оборони Грант Шаппс втратив своє місце в парламенті, ставши найвищим членом кабінету міністрів від консерваторів, який зазнав поразки.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Шаппс зазнав поразки від лейбориста Ендрю Левіна у виборчому окрузі Велвін Гетфілд на півдні Англії. Левін набрав 19 877 голосів проти 16 078 у Шаппса.

Шаппс, відданий прихильник прем’єр-міністра Ріші Сунака, обіймав інші посади в уряді, зокрема в департаментах енергетики, житлового будівництва та транспорту, а також шість днів був міністром внутрішніх справ під керівництвом колишнього лідера Ліз Трасс.

55-річного колишнього бізнесмена Шаппса вважали одним із найкращих медіакомунікаторів серед консерваторів, часто залучаючи його після скандалів або для захисту уряду в незручні моменти, наприклад під час пандемії COVID-19.

Він був непохитним у своїй підтримці України відтоді, як його обрали замінити Бена Уоллеса на посаді міністра оборони майже два роки тому. Шаппс приїхавши до Києва під час війни через місяць після свого призначення.

За даними екзитполів, опозиційна Лейбористська партія впевнено лідирує на парламентських виборах, що відбулися у Великій Британії 4 липня.