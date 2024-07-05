Опозиційна Лейбористська партія лідирує на виборах у Британії

Опозиційна Лейбористська партія впевнено лідирує на парламентських виборах, що відбулися у Великій Британії 4 липня.

Про це свідчать неофіційні дані єдиного екзитполу, підготовленого Ipsos для BBC, ITV News та Sky News.

Згідно з цими даними, лейбористи на чолі з Кейром Стармером отримали 410 місць у новому парламенті. Керівна Консервативна партія зазнає значної поразки — вона отримує 131 мандат.

На третьому місці — партія "Ліберальні демократи" (61 місце), за нею йдуть правопопулістська партія Reform UK (13), Шотландська національна партія (10), "зелені" (2), інші партії та незалежні кандидати (23).

Очікується, що остаточні підсумки будуть підбиті у п’ятницю. Якщо дані екзитполів підтвердяться, то король Чарльз доручить Стармеру сформувати уряд.

22 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що отримав згоду від монарха держави Чарльза III на проведення дострокових виборів у парламент. За його словами, вони відбудуться 4 липня.

30 травня у Британії розпустили парламент перед достроковими виборами, які відбудуться 4 липня. Після розпуску кожне місце в Палаті громад стає вакантним.