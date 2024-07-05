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Президент Словаччини у питанні вступу України в НАТО закликав до стриманості
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Президент Словаччини у питанні вступу України в НАТО закликав до стриманості

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Петер Пеллегріні та Анджей Дуда
Президент Словаччини Петер Пеллегріні та президент Польщі Анджей Дуда виступають під час пресконференції у Варшаві, Польща, 4 липня 2024 р. Getty Images/Olimpik

У питанні якнайшвидшого вступу України в НАТО Словаччина закликає до стриманості, щоб не допустити ескалації.

Таку думку висловив президент Словаччини Петер Пеллегріні на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, пише видання Standard.

Зокрема Пеллегріні вказав на розбіжності у поглядах двох президентів на питання переговорів про вступ України до НАТО.

"Президент Дуда виступає за якнайшвидший початок переговорів про вступ України до НАТО, ми ж закликаємо до стриманості. Щоб не допустити подальшої ескалації напруженості", – заявив президент Словаччини.

Він також додав, що вони з Дудою відверто поговорили про тему саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні наступного тижня.

"Я підтвердив, що Словаччина перевищила обсяг інвестицій в оборону як таку, і на цей момент наші інвестиції перебувають на рівні 2,11% ВВП", – сказав президент Словаччини у відповідь на пропозицію Дуди, щоб на наступному саміті країни робили внесок в оборону на рівні трьох відсотків ВВП.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

Раніше у Держдепі повідомили, що під час саміту Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

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