Хезболла запустила по Ізраїлю 200 ракет, один військовий загинув

Ліванське угрупування Хезболла здійснило потужний ракетний і безпілотний удар по Ізраїлю в четвер і погрожувало вразити нові цілі у відповідь за ліквідацію одного зі своїх високопоставлених командувачів.

Про це повідомляє Reuters

Хезболла заявила, що запустила понад 200 ракет і рій безпілотників по 10 ізраїльським військовим об'єктам у відповідь на вбивство Ізраїлем командира Хезболли Мохаммеда Насера на півдні країни в середу. Насер є одним із найвищих командирів Хезболли, якого Ізраїль ліквідував.

Ізраїльські військові заявили, що було ідентифіковано близько 200 снарядів і понад 20 підозрілих повітряних цілей, які перетинали територію Лівану на територію Ізраїлю, деякі з яких були перехоплені ізраїльською ППО та винищувачами.

The Times of Israel повідомляє, що під час масованого ракетного обстрілу з боку Хезболли загинув ізраїльський військовослужбовець. За інформацією, загиблий – 38-річний майор запасу Ітай Галеа. Він був заступником командира роти та "загинув у бою на півночі Ізраїлю". Галеа загинув під час обстрілу його військової бази, яка знаходиться в районі контрольованих Ізраїлем Голанських висот.

За оцінкою ізраїльських медіа, це найпотужніший ракетний обстріл Ізраїлю з боку Хезболли за час загострення ситуації в регіоні, який розпочався після атаки руху ХАМАС 7 жовтня 2023 року із сектора Газа на ізраїльську територію.

Що відомо про атаки Хезболли на Ізраїль

"Хезболла" почала завдавати ударів по Ізраїлю майже одразу після того, як ХАМАС вторгся в Ізраїль 7 жовтня. Десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути свої місця через продовження цикл ракетних і ракетних атак "Хезболли", а також ізраїльських авіаударів і артилерійського вогню.

Близько 200 бойовиків "Хезболли" та 35 мирних жителів у Лівані були вбиті протягом майже п'яти місяців щоденних зіткнень на низькому рівні між ліванським угрупованням бойовиків та ізраїльськими силами на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, союзником "Хезболли". В Ізраїлі в результаті терактів "Хезболли" загинули дев'ять солдатів і дев'ятеро мирних жителів.

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.