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Чехія не пускатиме росіян, що не мають біометричного паспорта — МЗС
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Чехія не пускатиме росіян, що не мають біометричного паспорта — МЗС

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Чехія, російський паспорт, Врбетіце
Акція протесту біля російського посольства у Празі після повідомлення про причетність російських спецслужб до вибухів на військових складах у Врбетіце, 19 квітня 2021 року. Getty Images

Від середи, 3 липня, Чехія не визнає небіометричні паспорти РФ. Громадяни Росії з такими паспортами не зможуть легально перебувати на території Чехії.

Про таке в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Безпека є пріоритетом для нашого уряду. Ми не будемо чекати на чергову диверсію. Кожен, хто хоче залишитися в нашій країні, повинен довести свою благонадійність. І у випадку з росіянами паспорта з небіометричними даними, з яким прибули, зокрема, вбивці з Врбетіце, вже не буде достатньо", — заявив міністр.

Це також підтвердила для видання iDNES.cz представниця відділу комунікації МЗС Чехії Мар'яна Вернерова.

"Якщо громадянин Росії пред'являє в Чехії небіометричний паспорт, він перебуває тут нелегально, і зараз вирішується питання, що з ним робити. Небіометричні паспорти набагато легше модифікувати і підробити", — сказала Вернерова.

Подібні заходи щодо російських громадян уже запровадила Данія.

Про який випадок у Врбетіце йдеться

Чехія підозрює двох офіцерів російської спецслужби ГРУ у вибухах складів боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.

Спецслужби Чехії ще у 2021 році отримали докази причетності офіцерів російської Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року.

Тоді Чеська поліція оголосила у розшук ймовірних співробітників російського ГРУ Олександра Петрова і Руслана Боширова, які в жовтні 2014 року приїжджали до Праги, а також у Злінський край, де розташоване Врбетіце.

У квітні 2024 року The Insider опублікував розслідування, згідно з яким, координаторами серії вибухів та отруєнь у Європі, організованих ГРУ РФ, були шпигуни-нелегали, подружжя Микола та Олена Шапошнікови, які оселилися в Чехії як політичні емігранти, а потім купили віллу в Греції.

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